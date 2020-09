Bosnia-Italia: celebrazione a Fojnica per 28mo anniversario del sacrificio dei 4 militari italiani del "Lyra 34" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia sono intervenuti una rappresentanza del locale ministero della Difesa, il comandante della missione Eufor-Althea Reinhard Trischak, il vice comandante della Nato a Sarajevo Morten Henriksen, unitamente al personale militare italiano che opera presso le due Missioni, le autorità della municipalità di Foijnica e gli addetti per la Difesa delle ambasciate tedesca e croata. Il nunzio apostolico arcivescovo Luigi Pezzuto, ha officiato una preghiera in memoria dei caduti. L’Italia è ancora oggi presente con un proprio contingente all’interno della missione Eufor in Bosnia Erzegovina, nonché alla missione Nato, per contribuire a mantenere un ambiente sicuro e collaborare con le autorità e la popolazione locale. Da maggio 2020 sono a Sarajevo anche due medici militari italiani, specializzati in procedure anti-Covid, che dall’interno di Eufor stanno collaborando con gli ospedali locali per migliorare le attività di risposta alla pandemia. (Com)