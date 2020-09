Usa: Facebook non pubblicherà inserzioni politiche la settimana prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook non pubblicherà inserzioni politiche sulla sua piattaforma social nella settimana che precede l'elezione presidenziale degli Stati Uniti, in agenda il prossimo 3 novembre. In un lungo post pubblicato su Facebook, l'amministratore delegato della piattaforma Mark Zuckenberg ha comunicato le nuove regole di pubblicazione che la compagnia ha deciso di applicare per gli ultimi due mesi di periodo elettorale, esprimendo preoccupazione per la possibile interferenza che la pubblicazione di messaggi politici potrebbe esercitare sul voto dei cittadini. "Mi preoccupa che con una nazione così divisa come la nostra e risultati che potenzialmente possono impiegare giorni o settimane prima di essere completati potrebbe esserci un aumento del rischio di disordini civili in tutto il paese", ha scritto Zuckenberg, per il quale se "in genere ritengo che il miglior antidoto al cattivo discorso sia aumentare il discorso, negli ultimi giorni prima delle elezioni potrebbe non esserci tempo sufficiente per contestare affermazioni false. L'imprenditore ha annunciato inoltre che la piattaforma diffonderà su Facebook e Instagram tramite il suo Centro informativo sul voto le informazioni ritenute autorevoli e che intende collaborare con i funzionari elettorali per "rimuovere la disinformazione sul voto" sulla piattaforma social. (Res)