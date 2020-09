Carceri: Lollobrigida (Fd'I), boss a casa schiaffo a chi combatte mafia, Bonafede si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, rileva come ci siano "più di cento boss ancora a casa grazie all'incompetente ministro Bonafede. A tre mesi dalla fine del lockdown - continua il parlamentare in una nota -, il 50 per cento degli uomini dei clan, agli arresti domiciliari per evitare di contrarre in carcere il Covid-19, resta comodamente nella propria abitazione, nonostante il decreto che avrebbe dovuto riportarli in cella. E' inaudito che il governo sia in grado di recludere gli italiani ma incapace di rispedire nei penitenziari i membri delle cosche". Per l'esponente di Fd'I, "nel giorno dell'anniversario dell'assassinio del generale Dalla Chiesa, una notizia che calpesta il lavoro di chi quotidianamente combatte la mafia. Una situazione che rischia di aggravare ancora di più il lavoro di controllo delle Forze dell'ordine. Ancora una conferma del fallimento dell'esecutivo guidato da Conte. Bonafede - conclude Lollobrigida - abbia la decenza di dimettersi". (Com)