Speciale energia: Russia, ministro Energia Novak a Minsk con delegazione premier Mishustin

- Il ministro dell'Energia russo, Alekandr Novak, ha rinviato il suo viaggio in Tatarstan in programma per oggi, per recarsi a Minsk come parte della delegazione del primo ministro Mikhail Mishustin. Lo ha riferito una fonte informata all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Il ministro, come parte di una delegazione con Mishustin, si recherà in visita a Minsk giovedì", ha detto la fonte. In Tatarstan il ministro avrebbe preso parte a un evento solenne in onore dell'inizio della costruzione di una nuova unità di potenza presso la centrale di Zainsk. Il servizio stampa della società Tatenergo ha avvertito che l'evento era stato rinviato a data da definirsi. (Rum)