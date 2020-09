Decreto Semplificazioni: Gallone (FI), la vera riforma? Il governo a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, intervenendo in Aula a palazzo Madama nel corso della discussione generale sul decreto Semplificazioni, ha osservato: "L'unica vera semplificazione sarebbe? Andate a casa. E lasciate libero il Paese di essere governato da qualcuno che possieda reale competenza e sincera capacità di ascolto. Qualcuno che prima di arrivare a occupare i banchi del Parlamento - ha evidenziato la parlamentare - si sia minimamente formato in un ambito qualsiasi e abbia fatto qualche esperienza concreta". Per l'esponente di FI, il provvedimento "nel complesso è un'occasione sprecata con una maggioranza che ha respinto emendamenti di Forza Italia e del centrodestra che avrebbero invece potuto fare la differenza". Secondo Gallone, "bisognava liberare da ogni barocchismo, da ogni orpello imprenditori di ogni settore, titolari di attività produttive, liberi professionisti, dirigenti scolastici, rettori, operatori della sanità, aziende del riciclo, Comuni e Province, Enti locali in genere affinché la rinascita parta dalla resilienza naturale e innata del popolo italiano, serviva libertà e fiducia perché chi ha ancora il coraggio e la volontà di fare, contribuendo alla ripartenza, possa farlo. E invece - ha concluso la senatrice - ci siamo trovati di fronte a un muro ideologico sempre più denso innalzato da quella parte del governo che dal primo giorno della legislatura ha occupato gli scranni del potere, ma comunque con l'avallo di chi ne è partner, e che quindi ne è ancora più responsabile, e accetta tutto pur di non perdere la posizione acquisita". (Rin)