Giornalisti: Mauri (Pd) su minacce, Viminale in campo per stroncare ogni intimidazione e attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La libertà di stampa "è un valore democratico fondamentale che le istituzioni hanno il dovere e l’obbligo di tutelare sempre. Chi minaccia e aggredisce un giornalista attacca la nostra democrazia, attacca la libertà di tutti i cittadini ad essere informati correttamente". Lo ha detto viceministro all’Interno Matteo Mauri, intervenendo a Roma a margine della Conferenza stampa presso la Fnsi sul tema delle minacce ai giornalisti. "Al Viminale - ha proseguito Mauri - siamo costantemente impegnati su questo fronte, nel tentativo di stroncare ogni tipo di minaccia verso i giornalisti, in particolare verso quelli più esposti a intimidazioni e aggressioni, fisiche e attraverso i social network. Per questo, grazie all'impegno del ministro Lamorgese, abbiamo riattivato immediatamente l’Osservatorio sulle minacce ai giornalisti. Non ci fermeremo qui. Sono in programma - ha annunciato il viceministro - iniziative sul territorio, con focus specifici sulle singole realtà che presentano aspetti più problematici. Assieme al presidente della Fnsi Beppe Giulietti, all'Ordine nazionale dei giornalisti, faremo la nostra parte per garantire massima sicurezza a chi lavora nel mondo dell’informazione. Nessuno di noi si lascerà intimidire. E' in gioco - ha concluso - una delle libertà fondamentali della nostra democrazia". (Rin)