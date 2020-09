Regno Unito: Inghilterra, casi di coronavirus ad agosto in aumento, dato più alto da maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi di Covid-19 registrati in Inghilterra nell'ultimo periodo di agosto è il più alto dalla fine di maggio, lo confermano i dati provenienti dal sistema "Test and trace" messo a punto dal sistema sanitario britannico (Nhs) per tracciare i contatti di persone che risultano positive ai test. Il numero di nuovi contagi sarebbe salito del 6 per cento in soli 6 giorni nell'ultima settimana di agosto, in confronto alla settimana precedente. Tuttavia gli esperti dell'Nhs hanno frenato gli allarmismi, facendo presente che il numero di tamponi è "aumentato in grande misura" rispetto a maggio.(Rel)