Cinema: Anec Lazio, situazione anomala su Arena vicino ponte Milvio nel Municipio Roma XV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anec, Associazione nazionale esercenti cinematografici, del Lazio in una lettera aperta al Municipio Roma XV denuncia una situazione anomala sull'Arena estiva nei pressi di Ponte Milvio. "L'arena - si legge nella lettera di Anec Lazio - sarebbe dovuta partire a termini di bando il 4 luglio e invece è stata inaugurata il 21 agosto, ma la trama di questo giallo è molto più fitta e vede coinvolto un soggetto vincitore del bando che si auto-attribuisce un punteggio per attività mai realizzate e un'amministrazione municipale totalmente disinteressata al rispetto delle regole e al perseguimento degli obiettivi che essa stessa aveva previsto come vincolanti nel bando pubblicato il 4 giugno 2020". Secondo l'Anec "il bando, a pena di nullità, prevedeva che non meno del 30 per cento dell’area complessiva dovesse essere destinata all’arena. Dai rilievi e dai progetti è evidente che lo spazio dell’Arena non corrisponde a tale requisito vincolante. Infatti, l'arena occupa solo un quarto dello spazio totale disponibile, vale a dire il 25 per cento". Ancora Anec Lazio denuncia che "l'aggiudicatrice del bando ha realizzato un progetto totalmente diverso" rispetto a quello presentato e che "il soggetto aggiudicatario ottiene il massimo dei punti dichiarando l'esistenza di un accordo con una cooperativa di Taxi" ma "peccato che, sia sul sito dell’evento, che all'interno della manifestazione non ci sia alcun riferimento dettagliato" al riguardo. Anec Lazio contesta poi che la società che si è aggiudicata il bando ha "ottenuto 12 punti dichiarando che oltre il 41 per cento dei film saranno fruibili per spettatori con disabilità sensoriali" e che "sul sito non ci sia alcuna specifica in tal senso" e altri "15 punti" impegnandosi "a svolgere attività per non meno di 76 giorni" ma "visto che la manifestazione è cominciata il 21 Agosto (50 giorni dopo l’inizio previsto dal bando, pena esclusione), dovrebbe terminare il 5 novembre". La lettera è firmata dalla presidente dell'Anec Lazio Piera Bernaschi.(Rer)