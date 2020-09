Speciale difesa: Iraq, Macron, la Francia aiuterà Baghdad con elettricità, infrastrutture, scienza e istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo il suo arrivo a Baghdad, il presidente francese ha dichiarato sul suo profilo Twitter: “A Baghdad, dove sono felice di essere in visita per la prima volta. Vengo a sostenere l’Iraq in un mento di importanti sfide”. In un messaggio separato, il presidente ha sottolineato che in Iraq “sono in gioco la nostra sicurezza e la stabilità regionale”, ricordando che i miliari francesi e iracheni “stanno combattendo fianco a fianco per garantire la sconfitta finale dei militanti jihadisti”. La visita di Macron avviene a meno di una settimana dalla missione della ministra della Difesa francese, Florence Parly, giunta a Baghdad lo scorso 27 agosto. Durante la sua visita, Parly ha sottolineato la necessità di un sostegno continuo alle forze irachene nei suoi colloqui con alti leader militari e politici. Nel mese di luglio, in Iraq si è recato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, che durante i colloqui con le autorità irachene ha sottolineato che Baghdad "dovrebbe dissociarsi dalle tensioni regionali". (Res)