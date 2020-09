Coronavirus: De Rosa (M5s), per riapertura scuole Regione Lombardia adotti tamponi rapidi per scongiurare lockdown indiretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Martedì prossimo chiederemo alla giunta regionale di adottare, in vista della riapertura dell'anno scolastico, i tamponi rapidi per la diagnosi del contagio da Covid-19" ad annunciarlo è il capogruppo del M5S in Consiglio Regionale Massimo De Rosa che ha depositato un'interrogazione sul tema. "La riapertura della scuola - prosegue De Rosa - rappresenterà un momento determinante per la gestione della pandemia e la ripartenza dell'intero Paese. È richiesto il massimo sforzo a tutti i livelli, per scongiurare che i numeri del contagio tornino a salire, chiudendo prima le classi e poi le famiglie in casa. Abbiamo bisogno di velocità nella diagnosi, di modo da non chiudere in casa le famiglie, nel momento in cui un bambino presenti i sintomi di una semplice influenza o un forte raffreddore". "Dobbiamo evitare i rischi di un secondo lockdown indiretto. Regione Lombardia - evidenza il consigliere pentastellato - deve fare uno sforzo in più, esattamente come hanno fatto nel Lazio con il 'modello Fiumicino' e come stanno facendo in Veneto". (segue) (Com)