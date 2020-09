Coronavirus: De Rosa (M5s), per riapertura scuole Regione Lombardia adotti tamponi rapidi per scongiurare lockdown indiretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre predisporre un piano per l'utilizzo del tampone rapido per lo screening di massa, necessario a evitare la chiusura delle scuole e a non lasciare a casa i ragazzi, con ciò che ne consegue per le famiglie. Da settimana prossima ogni singolo caso d'influenza potrebbe bloccare un intero istituto". "Regione Lombardia - chiede De Rosa - intende muoversi per scongiurare questo rischio, oppure preferisce strumentalizzare anche questa situazione per portare avanti, a scopo di propaganda, l'ennesima polemica con il governo? Chiediamo a Regione Lombardia di mettersi, per una volta, al passo con chi ha saputo gestire l'emergenza in maniera più efficiente ed efficace. Si attivino per predisporre un protocollo relativo all'utilizzo dei test rapidi per lo screening di massa. In seguito al quale procedere con l'attuale protocollo (tampone naso-faringeo e isolamento) solamente per i casi di diagnosi positiva". "Cosa è stato fatto fino adesso da Regione Lombardia? È questo che martedì domanderemo all'assessore Gallera, lavorando affinché la giunta si attivi in questo senso. Ne va della salute dei nostri figli e del lavoro di noi genitori. Questa volta non potranno non ascoltare" conclude De Rosa. (Com)