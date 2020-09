Slovacchia: omicidio Kuciak, presidente Caputova si dice "scioccata" dalla sentenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, si è detta scioccata dalla sentenza sul caso dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata, Martina Kusnirova. Lo ha comunicato all'agenzia di stampa "Tasr" mediante il suo portavoce, Martin Strizinec. "Sono rimasta scioccata dal verdetto e ho bisogno di leggere le motivazioni. Lo rispetto, ma mi aspetto anche che la ricerca della giustizia non finisca e prosegua in Corte suprema. I genitori di Jan e Martina sono nei miei pensieri e auguro loro di essere forti in questo momento difficile", sono le parole riferite dal portavoce presidenziale. Anche il primo ministro slovacco, Igor Matovic, ha reagito alla sentenza mediante un messaggio su Facebook. "Sembra che per il momento gli ovvi assassini siano sfuggiti alla giustizia. Siamo sicuri che essa attenda entrambi", ha scritto. (segue) (Vap)