Slovacchia: omicidio Kuciak, presidente Caputova si dice "scioccata" dalla sentenza (2)

- La Corte penale speciale di Pezinok ha assolto stamane l'imprenditore slovacco Marian Kocner dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Kuciak e della fidanzata. Anche Alena Zsuzsova, collaboratrice di Kocner e presunta mediatrice dell'omicidio, è stata ritenuta innocente. La corte ha invece riconosciuto la colpevolezza di un altro imputato, Tomasz Szabo, condannato dunque a 25 anni di reclusione come da richiesta della procura. Tomasz Szabo è stato condannato anche per l'omicidio non correlato dell'imprenditore Peter Molnar. Kocner è stato riconosciuto colpevole solamente di detenzione illegale di armi e per questo condannato a una pena pecuniaria di 5 mila euro e a 5 mesi di reclusione. Durante la lettura della sentenza da parte della presidente del collegio giudicante, Ruzena Sabova, i genitori delle vittime dell'omicidio hanno abbandonato l'aula. Lo stesso ha fatto il caporedattore del portale di informazione "Aktuality", per il quale Kuciak lavorava. (segue) (Vap)