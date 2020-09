Slovacchia: omicidio Kuciak, presidente Caputova si dice "scioccata" dalla sentenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jan Kuciak e Martina Kusnirova sono stati assassinati il 21 febbraio del 2018 a Velka Maca (Galanta). Il processo è cominciato lo scorso 13 gennaio a carico di Marian Kocner, Alena Zsuzsova, Tomas Szabo e Miroslav Marcek. Marcek, che all'epoca della prima udienza si era dichiarato colpevole dei due omicidi e di quello non collegato dell'imprenditore Peter Molnar, è già stato condannato a 23 anni di prigione. La procura aveva chiesto 25 anni di reclusione per gli altri imputati. Kocner è stato processato in qualità di presunto mandante dell'omicidio, mentre Zsuzsova come mediatrice. Szabo era anch'egli accusato come esecutore materiale e ha offerto una spiegazione dei fatti differente rispetto a quella del cugino Marcek. (Vap)