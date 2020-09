Torino: al Politecnico due Erc Grant, riconoscimento europeo per progetti innovativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ateneo ha puntato molto sulla ricerca di eccellenza, agevolando la presentazione di progetti e ricerche per gli ERC Grants con azioni di formazione, informazione e supporto ai ricercatori, dei quali questi due nuovi progetti sono solo gli ultimi di una serie di risultati molto incoraggianti: attualmente il Politecnico può contare 20 progetti ERC, per 24 milioni di euro, di cui 1 Advanced Grants, 8 Consolidator Grants, 8 Starting Grants e 3 ERC Proof of Concepts; inoltre, l’Ateneo negli ultimi anni ha di molto incrementato il numero delle proposte presentate e vinte, portando la percentuale del contributo ricevuto dall’ERC sul totale contributo ricevuto dai programmi quadro europei per la ricerca e innovazione da 4.5% (nel VIIPQ) a 24% (in H2020). Il Rettore Guido Saracco e il Vice Rettore per la Ricerca Stefano Corgnati esprimono soddisfazione: “I bandi ERC selezionano i migliori ricercatori in Europa e hanno ormai assunto una rilevanza strategica, non solo per le ricerche di eccellenza scientifica condotte ma anche perché la conduzione di progetti ERC è un indice riconosciuto della reputazione di un’Istituzione E dell’esistenza di un ambiente favorevole all’attività di ricerca. inoltre, questo rappresenta un fattore importante per l’attrazione di capitale umano e di investimenti qualificati. questi risultati sono quindi per noi motivo di grande soddisfazione e confermano una tendenza di crescita della nostra capacità di attrarre finanziamenti europei grazie alla qualità dei nostri ricercatori, sostenuti anche da azioni mirate messe in campo dall’Ateneo per supportarli nella presentazione delle proposte ma anche nella realizzazione dei progetti”. (Rpi)