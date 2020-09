Aerospazio: Fraccaro, lancio di Vega è una vittoria per il sistema paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia dello spazio torna a volare: il lancio di Vega, il vettore europeo per i satelliti sviluppato dalla nostra filiera, è una vittoria di tutto il sistema paese che rafforza la leadership tricolore nel settore. Così in una nota il sottosegretario di Stato con delega alle politiche per le attività spaziali, Riccardo Fraccaro, aggiungendo che ancora una volta l'Italia dimostra il valore delle proprie eccellenze a livello mondiale. "Il ritorno in volo di Vega, dopo la battuta di arresto dello scorso anno, è il frutto di un lavoro sinergico tra le istituzioni, il comparto scientifico e il mondo dell’industria: come governo abbiamo investito fortemente nell’evoluzione del lanciatore Vega riuscendo a raccogliere, in occasione della ministeriale di Siviglia, numerose adesioni al programma da parte dei paesi europei", ha detto, sottolineando che l’Italia garantisce all’Europa l’accesso autonomo allo spazio con una formula "unica al mondo, ben 53 satelliti di varie dimensioni portati in orbita contemporaneamente a beneficio di 13 paesi: un altro record del nostro settore aerospaziale". Grazie a questo lancio, ha continuato, si potranno portare avanti importanti esperimenti scientifici e test in campo sanitario, migliorare l'osservazione della Terra e le telecomunicazioni. "Con Vega l’Italia può sviluppare come mai prima d’ora il settore della spaziale coinvolgendo tutti gli operatori del settore, dai ricercatori all’industria, dalle Pmi alle grandi aziende: lo spazio rappresenta sempre di più l’ambito su cui puntare per la crescita del paese sul piano delle nuove tecnologie, della ricerca scientifica e del ritorno economico degli investimenti”, ha concluso. (Com)