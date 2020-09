Difesa: spagnola Navantia, in viaggio nave Supply realizzata per Marina militare australiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Supply Aor ( Auxiliary Oiler Replenishment), la prima delle due navi da rifornimento realizzate dall'impresa spagnola Navantia per la Marina militare australiana è in viaggio (che dovrebbe durare circa 35 giorni) verso il porto di Garden Island, nei pressi della città di Perth. Il direttore generale di Navantia ha affermato che "il raggiungimento di questa pietra miliare, soprattutto alla luce delle sfide della Covid-19, è un esempio di collaborazione ispano-australiana per far progredire l'industria navale e della manutenzione". Navantia nel 2016 ha stipulato un contratto con il governo australiano da 420 milioni di euro per la realizzazione delle due navi, la seconda della quali è ancora in fase di realizzazione presso il cantiere di Ferrol (La Coruna). (Spm)