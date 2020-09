Imprese: e-Geos (Telespazio/Asi) svilupperà una soluzione per monitorare la ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- e-Geos, azienda costituita da Telespazio e dall'Agenzia spaziale italiana con partecipazioni rispettivamente dell'80 e del 20 per cento, ha firmato un contratto con l’Agenzia spaziale europea (Esa) per lo sviluppo di una soluzione in grado di integrare e analizzare grandi quantità di dati, satellitari e non, per contribuire a monitorare la ripresa economica dopo l’epidemia di Covid-19 in particolare nel settore portuale, della logistica e del trasporto merci. Stando al relativo comunicato stampa, il progetto denominato “Covid-19 economic impact assessment from space in italian ports and logistic centers - Enabling industry growth”, sarà finanziato nell’ambito del bando permanente dell’Esa “Eo science for society”, finalizzato a supportare soluzioni e servizi che utilizzano dati di osservazione delle Terra a vantaggio dei cittadini. e-Geos, prosegue la nota, guiderà un team composto dalla startup CherryData, spinoff del politecnico di Milano, e dall’azienda romana ExpertLab. Grazie a uno specifico approccio di big data management and analysis, prosegue la nota, la soluzione è in grado di integrare dati attuali e storici provenienti da diverse fonti (immagini satellitari ottiche e radar, informazioni sul traffico stradale, sull’inquinamento e sulla presenza di telefoni cellulari) per analizzare e confrontare le tendenze dell'attività economica nel periodo 2019–2020 e individuare le tendenze future. (segue) (Com)