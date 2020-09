Imprese: e-Geos (Telespazio/Asi) svilupperà una soluzione per monitorare la ripresa economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione individua quindi alcuni indicatori al fine di caratterizzare gli effetti della serrata e del successivo graduale ritorno alla normalità, come ad esempio il numero di navi che arrivano o escono da un porto, come dato rappresentativo dei cambiamenti in atto. Grazie alla capacità di analizzare dati provenienti da sorgenti diverse e relative a fasi diverse della crisi, prosegue la nota, la soluzione sarà inoltre in grado di monitorare e quantificare i dati relativi alla ripresa dell’attività economica: le informazioni generate potranno fornire informazioni utili a istituzioni e aziende, in particolare a banche, compagnie assicurative e società di trasporto. Verranno analizzati i dati relativi di alcuni tra i maggiori porti sul territorio nazionale consentendo una potenziale scalabilità a livello mondiale. “Questo progetto dimostra le capacità di e-Geos di integrare informazioni multi-sorgente e tecnologie come intelligenza artificiale, big data analytics e strumenti di calcolo per fornire soluzioni e strumenti innovativi a supporto delle decisioni delle istituzioni”, ha commentato Paolo Minciacchi, amministratore delegato di e-Geos. Leonardo, tramite e-Geos, dopo aver fornito mappe e dati a sostegno della gestione dell’emergenza Covid-19 tramite le attivazioni del Copernicus Ems Rapid Mapping, continua a sviluppare nel campo della geo-informazione soluzioni innovative per fronteggiare la pandemia attraverso l’analisi di dati integrati. (Com)