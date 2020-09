Iran: Amnesty International, manifestanti frustati e violentati dopo proteste novembre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti che in Iran hanno partecipato alle proteste del novembre 2019 sono stati frustati, torturati e sottoposto a elettroshock dopo essere stati arrestati dalle autorità della Repubblica islamica. Lo denuncia un rapporto dell'organizzazione non governativa Amnesty International. Stando al rapporto, le autorità iraniane si sono macchiate di "un catalogo di violazioni scioccanti dei diritti umani", incluse detenzione arbitrarie, tortura, sparizioni forzate e altre atrocità contro cittadini detenuti per aver partecipato alle proteste. Agli arrestati è stato impedito di avere contatti con i propri avvocati e sono stati torturati per forzare la loro confessione. Nel novembre 2019, proteste sono scoppiate in tutto il paese, scoppiate a causa di prezzi dei carburanti improvvisamente triplicati. Migliaia di persone sono state arrestate durante le proteste e almeno duecento manifestanti sono stati uccisi stando alle autorità, anche se il bilancio potrebbe toccare le 1.500 vittime. Secondo il rapporto di Amnesty International, le autorità iraniane non hanno investigato sui casi di sparizione forzata tortura, bensì sono state complici della campagna di repressione contro cittadini colpevoli solamente di avere esercitato il proprio diritto di libera espressione, associazione e riunione pacifica. (Rel)