Ocse: inflazione sale all'1,2 per cento a luglio

- L'inflazione annuale nella zona dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse) a luglio è aumentata leggermente arrivando all'1,2 per cento, contro l'1,1 per cento del mese precedente. Lo ha reso noto l'Ocse in una nota. I prezzi dell'energia sono calati dell'8,4 per cento (contro il -9,5 per cento a giugno), mentre i prezzi dei prodotti alimentari sono scesi al 3,8 per cento, (contro il 4,6 per cento ). Esclusa alimentazione ed energia, nell'area Ocse l'inflazione a luglio è aumentata all'1,7 per cento, rispetto all'1,6 per cento del mese precedente. Sempre a luglio, l'inflazione è aumentata in Francia (0,8 per cento contro lo 0,2 per cento), negli Stati Uniti (1 per cento contro 0,6 per cento), nel Regno Unito (1,1 per cento contro lo 0,8 per cento) e in Giappone (0,3 per cento contro lo 0,1 per cento). L'inflazione è invece scesa in Germania (-0,1 per cento contro lo 0,9 per cento a causa del taglio all'Iva) e in Canada (0,1 per cento contro lo 0,7 per cento) In Italia i prezzo hanno continuato ad abbassarsi per il terzo mese consecutivo a -0,4 per cento contro il -0,2 per cento del mese precedente. (segue) (Frp)