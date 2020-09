Ocse: inflazione sale all'1,2 per cento a luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione è salita anche tra i paesi del G20 che non appartengono all'Ocse: in Arabia Saudita a causa di un aumento del tasso dell'Iva dal 5 al 15 per cento (6,1 percento contro lo 0,5), in Africa del Sud (3,4 per cento contro il 2,1 per cento), in India (5,3 per cento contro il 5,1 per cento), in Russia (3,4 per cento contro il 3,2 per cento), in Cina (2,7 per cento contro il 2,5 percento), in Brasile (2,3 per cento contro il 2,1 per cento). Diminuisce invece in Argentina (a 42,4 per cento contro 42,8 per cento) e Indonesia (1,2 per cento contro l'1,7 per cento). Complessivamente nell'area del G20 l'inflazione è aumentata al 2,5 per cento contro il 2,3 per cento di giugno. (Frp)