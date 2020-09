Milano: Sala, apprezzavo Daverio per la sua immediatezza e genuinità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho visto spesso Philippe nell'ultimo periodo per la sua carica nel consiglio della fondazione la Scala e lì confermava il suo carattere. Persona di una estrema genuinità era impossibile che non dicesse il vero. Magari le sue parole potevano non piacere ma era sempre diretto, chiaro con un pensiero originale. Era la cosa che a me lo faceva apprezzare a parte la sua cultura. Io gli ero affezionato proprio per questa sua genuinità e la sua immediatezza". Questo il ricordo del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al suo arrivo alla camera ardente di Philippe Daverio allestita in Brera. "Il suo era uno sguardo internazionale come quello che dovrebbe avere Milano. Lui e sempre stato nella storia della nostra città ora lo sarà più che mai. La cosa difficile per le città che vogliono essere grandi e internazionali è la capacità di interpretare la contemporaneità e lui ha portato un grande contributo in questo senso alla città di Milano" ha concluso Sala. (Rem)