Coronavirus: Rampelli (Fd'I), atti Cts dovranno essere pubblicati, approvato Odg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo chiesto da tempo al governo di pubblicare tutti gli atti del Comitato tecnico scientifico: a parole Conte ha risposto che avrebbe provveduto, ma nulla è accaduto. Così in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Oggi con parere favorevole dell'esecutivo è stato approvato l'ordine del giorno che lo costringerà a desecretare tutti i verbali del Comitato per consentire agli italiani di sapere cosa è accaduto, chi ha generato con le sue decisioni una depressione economica superiore a qualunque previsione che peserà come un macigno sulle condizioni sociali attuali e sul futuro delle generazioni che continuiamo a indebitare: in particolare, dopo la prima necessaria fase di confinamento forzato e generalizzato, sarebbe stato fondamentale limitate la chiusura di ogni attività solo nelle regioni in emergenza sanitaria, consentendo a tre quarti della nazione di proseguire le proprie attività, seppure in sicurezza", ha detto, sottolineando che ciò avrebbe consentito di contenere la crisi economica e fare quegli investimenti decisivi per far trovare l'Italia pronta alla sfida con la ricostruzione post pandemia. "Se Conte, dopo essersi fatto scudo delle raccomandazioni del Cts per assumere decisioni unilaterali ha preso iniziative diverse da quelle indicate, recando un danno oggettivo alla nazione, dovrà pagarne ogni conseguenza", ha concluso. (Com)