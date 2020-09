Ucraina: ministro Esteri, impensabili elezioni nel Donbass prima del ritiro della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è pensabile tenere le elezioni locali nel Donbass finché la Russia non ritirerà le sue truppe e non restituirà il controllo della regione all'Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Non posso immaginare che si svolgano le elezioni con un confine così poroso", ha scritto Kuleba su Twitter. Nella seduta del 15 luglio scorso il parlamento ucraino ha adottato una risoluzione per fissare al 25 ottobre la tornata per le elezioni amministrative in tutto il paese, ad accezione della Crimea e del Donbass. Stando a quanto riferito dal capo della delegazione ucraina Leonid Kravchuk durante l'incontro del Gruppo trilaterale di contatto del 19 agosto scorso, la Federazione Russa e le forze separatiste nel Donbass avrebbero chiesto di eliminare dalla risoluzione il paragrafo relativo all'annullamento delle elezioni nei territori occupati. (Rum)