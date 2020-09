Brasile: corruzione e riciclaggio, giustizia conferma sospensione governatore di Rio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici della sezione speciale del Tribunale superiore di giustizia del Brasile (Stj), hanno confermato l'allontanamento dall'incarico del governatore dello stato di Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Con quattordici voti a favore e uno contro, i magistrati riuniti per discutere un ricorso presentato dalla difesa di Witzel hanno confermato la decisione del giudice del Stj, Benedito Gonçalves che lo scorso 28 agosto ha disposto la misura contro il governatore, nell'ambito di un'inchiesta per presunte irregolarità nei contratti nella sanità stipulati dallo stato nel corso della pandemia di coronavirus. Dopo la decisione, il governatore Witzel ha dichiarato di rispettare la decisione del Stj. "Comprendo il comportamento dei magistrati vista la gravità dei fatti presentati. Ma ribadisco che non ho mai commesso atti illegali. Continuerò a lavorare alla mia difesa per dimostrare la verità e ho piena fiducia in un processo equo. Auguro al governatore ad interim, Claudio Castro, la serenità di condurre il lavoro che abbiamo iniziato insieme e che ha permesso di restituire al cittadini dello stato di Rio de Janeiro sicurezza nelle strade e, con ciò, speranza in un futuro migliore", ha scritto in una pubblicazione sui suo profilo Twitter. (segue) (Brb)