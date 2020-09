Brasile: corruzione e riciclaggio, giustizia conferma sospensione governatore di Rio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore attaccava anche l'ufficio del Procuratore generale della Repubblica (Pgr) chiedendo un'indagine su un presunto "uso politico" dell'istituzione. "Questa mia indignazione è l'indignazione di un cittadino eletto per governare lo stato di Rio de Janeiro e che viene massacrato politicamente perché ci sono interessi che non vogliono che governi lo stato. Ci sono interessi potenti contro di me e vogliono distruggere Rio de Janeiro", diceva. "Io e altri governatori siamo vittime del possibile uso politico dell'istituzione, questo deve essere investigato", sosteneva Witzel, aggiungendo "Voglio sfidare la procura federale a provare che non si tratti di una questione personale. Mi ha definito capo di un'organizzazione criminale, ma voglio che presentino una sola e-mail sospetta, una sola telefonata, o una qualsiasi prova testimoniale, un pezzo di carta su cui ho chiesto un vantaggio illecito per me stesso", diceva. (segue) (Brb)