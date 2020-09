Romania: Commissione Ue, sì a progetto da 578,4 milioni di euro per migliore risposta a catastrofi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il finanziamento del Fondo di coesione per un progetto del valore di 578,4 milioni di euro per migliorare la capacità di reazione alle catastrofi della Romania. Lo ha annunciato la Commissione europea. L'investimento intende migliorare la capacità di risposta della Romania su terra, aria e mare attraverso l'acquisto di nuove attrezzature e la formazione del personale, per proteggere meglio la popolazione in caso di emergenza e aiutare il paese a rispettare gli obblighi internazionali e la strategia nazionale sul cambiamento climatico e sulla crescita economica a basse emissioni. (Beb)