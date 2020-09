Ex Ilva: Spera (Ugl), ArcelorMittal e i suoi segreti di Stato, giù la maschera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella storia delle relazioni sindacali non risulta di aver avuto a che fare con un'azienda che non rispetta accordi sottoscritti con il governo: la multinazionale ArcelorMittal, invece, non rispetta nulla, continua il suo piano di disimpegno nei confronti del nostro paese, dei cittadini, dei lavoratori, ma soprattutto nei confronti del governo che assiste inerme alle scelte unilaterali e scellerate da parte dell'azienda. Questo il commento del leader nazionale dell'Ugl metalmeccanici, Antonio Spera, che ha parlato di "un'azienda che tenta di creare anche tra il sindacato spaccature a discapito dei lavoratori con riunioni carbonare coinvolgendo le Oo.Ss. a suo piacimento: ArcelorMittal faccia l'azienda, se ne è capace, perché ad oggi su Taranto non abbiamo un quadro degli interventi per quanto riguarda l'ambientalizzazione e non vi è traccia delle bonifiche", ha detto, denunciando "impianti da mettere in assoluta sicurezza per la salute dei lavoratori e dei cittadini. "I dipendenti sono esasperati e non ce la fanno più a sopportare questa farsa, non è più accettabile questo comportamento da parte di ArcelorMittal che finora ha portato a suo bilancio operazioni mirate solo per far quadrare i propri conti, con massicci interventi di cassa integrazione per Covid-19, che si aggiungono ai circa 1.700 lavoratori che sono in amministrazione straordinaria ancora senza un piano di rientro: fornitori e ditte degli appalti sono in attesa di incassare liquidità da mesi, una prassi ormai consolidata dei pagamenti, che vengono effettuati a lungo termine e con cadenze inusuali", ha aggiunto. (segue) (Com)