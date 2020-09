Ex Ilva: Spera (Ugl), ArcelorMittal e i suoi segreti di Stato, giù la maschera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo consapevoli, ha continuato, che l'Ugl metalmeccanici è "un sindacato scomodo per questa azienda, da mettere da parte e con cui non dialogare, perché siamo uomini liberi, lavoratori che raccontano solo ed esclusivamente la verità dei fatti: vogliamo parlare della mancanza di messa in sicurezza del sito tarantino, dove giornalmente assistiamo a gravi incidenti, il più delle volte mortali e dove l'azienda, ignorando tutto ciò che prevede il sistema di prevenzione, non rispetterebbe la legge che impone di adottare tutte le misure di sicurezza per evitare rischi per la salute dei lavoratori, mentre sono impegnati sul luogo di lavoro". Il sindacato, ha spiegato, ribadisce da tempo che "si è molto evasivi in merito al nostro territorio e alle nostre domande, sul numero degli addetti da utilizzare e sulla struttura di Ilva: vogliamo farlo allo scoperto, sapere perché l'azienda non ha mai programmato e non viene mai fatta una prevenzione preventiva degli impianti". "Insomma, si continua a mentire sul sito di Taranto in incontri segreti e ministri, complici, che parlano dell'ex Ilva, che è una realtà a loro del tutto sconosciuta: ArcelorMittal ha tolto definitivamente la maschera, sappiamo ufficialmente che non piace ormai dialogare con l'Ugl ma a noi interessano il lavoro, l'occupazione, il salario, e il territorio", ha concluso. (Com)