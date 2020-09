Migranti: Labriola (FI), bravo Musumeci ma non basta, governo assente in politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Conte dopo il vertice sui migranti a Palazzo Chigi con il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, annuncia che entro pochi giorni arriveranno due grandi navi per liberare gli hotspot di Lampedusa al collasso: bravo Musumeci, ma decisione di Conte è tardiva. Così in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Il governo si appresta quindi a svuotare gli hotspot e a non fare pagare le tasse ai siciliani, ma tutto questo non basta, né tanto meno ricucirà la ferita con i siciliani lasciati soli a fronteggiare sbarchi continui con un esecutivo che fingeva il problema non esistesse: ora visto che questi migranti pur non scappando da nessuna guerra saranno accolti su navi da crociera, trasformate in navi quarantena, il governo faccia in modo di riportare i migranti nel loro paese perché l'Italia deve rimanere chiusa per emergenza sanitaria", ha detto. "L'Italia da parecchio tempo è estranea a qualsiasi dibattito internazionale, tanto da farsi bacchettare anche dall'Europa che come sempre promette aiuti e non mantiene le promesse, mentre in politica estera Conte e Di Maio sono ignorati e assenti: dovrebbero studiare la politica estera dei governi Berlusconi per rendersi conto di come muoversi bene in questo complesso scacchiere", ha aggiunto. (Com)