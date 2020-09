Spagna: ministro Salute Illa, non necessario confinamento generalizzato della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento in Spagna "non è necessario un confinamento generalizzato della popolazione" come è avvenuto nella prima fase della pandemia del coronavirus. Lo ha affermato in un'intervista radiofonica a "Cadena Ser" il ministro della Salute, Salvador Illa, aggiungendo che i grandi agglomerati urbani, come Barcellona o Madrid, sono aree in cui le misure per contenere il virus "devono essere molto ben pensate". Nonostante un sostenuto aumento dei casi in tutte le comunità del paese, ad eccezione dell'Aragona, questa situazione "non si traduce in pressione ospedaliera", ha aggiunto.(Spm)