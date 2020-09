Regno Unito: sondaggio, crolla domanda delle auto elettriche durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone che pianificano di acquistare un veicolo elettrico nel prossimo futuro nel Regno Unito è crollato in seguito alla crisi dovuta alla pandemia in corso. E' quanto emerge da un sondaggio riportato oggi dal quotidiano economico britannico "Financial Times", secondo cui, mentre a gennaio il 16 per cento degli intervistati dichiarava di stare considerando l'acquisto di un'auto elettrica nel prossimo futuro, ad agosto il numero è crollato fino al 4 per cento. Nonostante i costi di un veicolo elettrico (più elevati di un equivalente veicolo con motore termico) vengano normalmente assorbiti in breve tempo grazie ai minori costi di carburante e manutenzione, la maggior parte degli intervistati che ha dichiarato di aver cambiato idea dice di averlo fatto per "importanti cambiamenti della propria situazione finanziaria", che hanno reso impossibile affrontare la spesa. Il governo britannico sta considerando di anticipare la data in cui la vendita di auto a carburanti fossili sarà ufficialmente vietata, dal 2035 al 2032, o forse al 2030. (Rel)