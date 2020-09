Dalla Chiesa: Casellati, esempio di dedizione totale alla causa della legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 38mo anniversario della morte del generale Dalla Chiesa, ucciso assieme alla moglie dai killer di Cosa nostra il 3 settembre 1982 a Palermo, la presidente del Senato Elisabetta Casellati afferma in una nota: "Uomo delle istituzioni e dall'altissimo senso dello Stato, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa resterà per sempre un simbolo di resistenza e di lotta alla mafia e un esempio di dedizione totale alla causa della legalità, fino all'estremo sacrificio".(Com)