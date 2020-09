Pa: Dadone, sì a poli dell'innovazione per lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo smart working a regime sarà qualcosa di diverso rispetto a quello durante il lockdown. Sarà un lavoro agile che non prevede il lavoratore a casa 5 giorni su 5, ma una gestione degli spazi differenti, dei luoghi comuni per lavorare in gruppo, possibilità di lavorare anche in dei locali a cui stiamo pensando, ad esempio all'interno del Recovery, come dei poli dell'innovazione all'interno dei quali potranno lavorare i dipendenti, non necessariamente solo pubblici". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, in collegamento ad "Agorà Estate" su Rai3.(Rin)