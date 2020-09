Turchia-Tunisia: Cavusoglu si congratula con il nuovo ministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, si è congratulato con il nuovo collega tunisino, Othman Jarandi, per aver assunto l'incarico di capo della diplomazia della Tunisia. In una conversazione telefonica - riferisce il quotidiano turco "Yeni Safak", citando fonti diplomatiche - Cavusoglu ha elogiato Jarandi per la sua nomina a ministro degli Esteri. Le stesse fonti riferiscono che il ministro turco ha invitato l’omologo tunisino a recarsi in visita ufficiale in Turchia. A guidare la diplomazia tunisina al ministero degli Affari esteri, della migrazione e dei tunisini all'estero è tornato Othman Jarandi, consigliere diplomatico del capo dello Stato Kais Saied, già ministro dal 13 marzo 2013 al 29 gennaio 2014 sotto il governo di Ali Larayedh. (Tut)