Ungheria: ministro Esteri, governo vuole evitare un secondo lockdown

- La chiusura delle frontiere agli stranieri da parte dell'Ungheria serve a scongiurare l'ipotesi di un secondo lockdown dell'economia. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, durante una visita a una fabbrica di abbigliamento sportivo a Nagykallo, in Ungheria nord-orientale. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mti", il ministro ha detto che la cautela è un imperativo nel contenimento del coronavirus. La priorità dell'esecutivo di Budapest è di evitare di importare troppi casi dall'estero, ha segnalato Szijjarto. A suo dire l'economia del Paese è comunque sufficientemente robusta da potersi difendere. A tutela degli affari e dei posti di lavoro, ha ricordato che il governo ha dato il via a un programma di aiuti alle imprese. Finora 806 si sono impegnate a investire un totale di 377 miliardi di fiorini (oltre un miliardo di euro) e 673 hanno ricevuto aiuti per un totale di 151 miliardi di fiorini (421 milioni di euro). (Vap)