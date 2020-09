India: hackerato account del premier Modi su Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un account Twitter collegato al sito web personale del primo ministro indiano Narendra Modi è stato hackerato questa mattina da un individuo identificatosi come “John Wick”. Lo scrive il quotidiano “Hindustan Times”. L’attacco informatico è avvenuto contro l’account @narendramodi_in attorno alle 3 di questa mattina. Il profilo ha pubblicato diversi post, invitando i cittadini a donare fondi in criptovaluta a un conto che sarebbe stato collegato al “Fondo di aiuto nazionale del Primo ministro”. I tweet sono stati successivamente rimossi. Secondo un funzionario del gabinetto del primo ministro, sentito in condizione di anonimato da “Hindustan Times”, gli hacker non hanno attaccato l’account Twitter del primo ministro, ma “solo il suo sito web”, che è gestito dal Partito del popolo indiano (Bjp).(Inn)