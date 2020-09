Energia: Ucraina, crolla del 43 per cento il transito di gas da gennaio ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'anno il volume di gas naturale in transito nell'Ucraina è crollato del 43 per cento, riducendosi a 34,8 miliardi di metri cubi. Lo ha reso noto l'Operatore del sistema di trasmissione del gas in Ucraina (Gtsou) sul suo portale web, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". Nel periodo di osservazione, 23,4 miliardi di metri cubi sono stati trasportati in Slovacchia, 5,9 in Ungheria, 2,6 in Polonia, 1,87 in Moldova e 0,46 in Romania. Il crollo è dovuto all'inaugurazione a gennaio 2020 del gasdotto TurkStream che trasporta gas dalla Russia alla Turchia e dalla Turchia ai Balcani. (Res)