Brasile: coronavirus, bilancio sfiora i 4 milioni di contagi e i 124 mila morti (3)

- Intanto il ministero della Salute del Brasile ieri,2 settembre, ha revocato l'ordinanza pubblicata il giorno precedente in Gazzetta ufficiale che inseriva la Covid-19 nell'elenco delle malattie professionali. La malattia causata del nuovo coronavirus era stata inserita nell'Elenco delle malattie legate al lavoro (Ldrt), aggiornata rispetto all'ultima versione di settembre 2017. La revoca riguarda l'intero elenco delle malattie. Il provvedimento revocato dal ministro ad interim della Salute, generale Eduardo Pazuello, rendeva più facile per i lavoratori dei settori ritenuti essenziali che si fossero ammalati per più di 15 giorni di avere accesso alle indannità di malattia. Il mese scorso, la Corte suprema federale ha riconosciuto che la contaminazione da covid-19 sul posto di lavoro è una malattia professionale e può quindi essere considerata un infortunio sul lavoro. In pratica, l'intesa consente a questi lavoratori di avere accesso ai benefici tramite l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inss). (Brb)