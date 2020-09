Dalla Chiesa: Bonafede, ha rappresentato il volto migliore dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'anniversario dell'assassinio, 38 anni fa, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, scrive su Facebook che il generale "ha rappresentato il volto migliore dello Stato, servendo le istituzioni con fedeltà, determinazione e coraggio fino a sacrificare la propria vita". Fu, ricorda ancora il guardasigilli, "l’ 'inventore' di un nuovo metodo investigativo e operativo, che ancora oggi guida e ispira le più moderne strategie, anche a livello internazionale, di contrasto alla mafia e al crimine organizzato. Ed è anche per questo che, nel ricordarlo, tutti noi proviamo nei suoi confronti un immenso sentimento di gratitudine che deve concretizzarsi ogni giorno in un impegno reale". La storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa "ci consegna oggi una responsabilità inderogabile e irrinunciabile: continuare senza tregua - conclude Bonafede - il contrasto quotidiano alle mafie proteggendo e sostenendo tutti coloro che, nelle istituzioni e nella società civile, servono il nostro Paese con professionalità, dedizione e sacrificio".(Rin)