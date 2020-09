Energia: Regno Unito, ente regolatore multa gestore rete per mancanze nel servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente regolatore britannico per l'erogazione di gas ed elettricità ha multato per la seconda volta il gigante dell'energia Sse per 2 milioni di sterline (circa 2 milioni e 250 mila euro) per non aver comunicato la chiusura di tre dei propri impianti per la produzione di energia elettrica. Come riferisce il quotidiano "Evening Standard", si tratta di una mossa che ha il potenziale per far cambiare il prezzo dell'energia in breve tempo, e per questo motivo legalmente da comunicare ad Ofgem. L'ente regolatore aveva già multato Sse la scorsa settimana, per non aver fornito ai propri clienti ed installato in tempo dei contatori "intelligenti" previsti dalla legge. Per questo motivo, la società era già stata multata per 1,2 milioni di sterline (circa 1 milione e 350 mila euro). (Rel)