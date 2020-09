Brasile: produzione di petrolio cresce dell'11 per cento a luglio rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di idrocarburi in Brasile è cresciuta del 10,9 per cento a luglio 2020 rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo ha riferito l'Agenzia nazionale del petrolio (Anp) riportando un dato in aumento del 2,2 per cento rispetto a giugno, quando la produzione era tornata a crescere in controtendenza rispetto ai precedenti quatto mesi di flessione, e tornando ai livelli pre-crisi. A luglio sono stati prodotti 3.078 milioni di barili in media al giorno. La produzione di gas naturale è stata invece di 130 milioni di metri cubi al giorno, in aumento dell'1,4 per cento rispetto al mese precedente e del 5 per cento rispetto a luglio 2019. In totale, la produzione brasiliana di petrolio e gas è stata pari a 3,898 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (boed). L'aumento della produzione si è registrato nonostante, per l'Anp, il comparto risenta ancora degli effetti dell'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia. "Durante il mese di luglio, la produzione in 33 giacimenti, di cui 16 marittimi e 17 terrestri, è stata temporaneamente interrotta a causa del calo della domanda globale per effetto della pandemia. Un totale di 60 stabilimenti di produzione marittima hanno interrotto la produzione", ha riferito l'Anp in una dichiarazione. (segue) (Brb)