Brasile: produzione di petrolio cresce dell'11 per cento a luglio rispetto al 2019 (2)

- Complessivamente la produzione è avvenuta attraverso 6.807 pozzi, di cui 508 in mare (off-shore) e 6.299 a terra. La produzione di petrolio estratto da giacimenti pre-sal a luglio è stata di 2,739 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, che corrisponde al 70,3 per cento del totale dell'estrazione nazionale. In particolare sono stati estratti 2,1 milioni di barili di petrolio al giorno e 88,8 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno in 117 pozzi. Si tratta di un aumento del 2,5 per cento rispetto al mese di luglio e del 25,4 per cento rispetto a luglio 2019. (Brb)