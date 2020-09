Guinea-Conakry: presidente Condé, sarò il candidato dei giovani e delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni generali del prossimo 18 ottobre, il presidente guineano Alpha Conde sarà il candidato "dei giovani e delle donne". Lo ha detto lo stesso capo dello Stato, confermando la sua candidatura ad un terzo mandato. "Non possiamo fare nulla in Guinea senza donne. Sarò il candidato dei giovani e delle donne", ha detto l'82 enne intervenendo in videoconferenza ad un evento dedicato all'attivismo politico femminile. Eletto per la prima volta presidente nel 2010, Condé è stato uno dei principali oppositori del generale Lansana Conte, che resse la Guinea fino al 2008 dopo aver ottenuto il potere nel 1984 con un colpo di stato. La sua elezione, che in un primo momento aveva suscitato nei guineani speranze di democrazia, ha tuttavia provocato in seguito forti critiche ed alimentato proteste da parte degli oppositori, che lo accusano di aver represso il dissenso e di aver seguito le orme di altri leader africani che hanno modificato la Costituzione per restare al potere. Il 3 aprile del 2019 diverse forze di opposizione e della società civile hanno dato vita al Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fncd), piattaforma che ha promosso le ultime manifestazioni contro il governo di Condé. (segue) (Res)