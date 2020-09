Guinea-Conakry: presidente Condé, sarò il candidato dei giovani e delle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione trasmessa in diretta televisiva, il partito di governo Rpg ha annunciato lunedì scorso che il capo dello Stato sarà ufficialmente candidato alla presidenza per un terzo mandato alle elezioni generali del prossimo 18 ottobre; in risposta, il Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fncd) ha annunciato che riprenderanno le manifestazioni contro il governo. In un comunicato rilanciato da "Guinée Matin", l'Fncd dichiara di aver saputo oggi (31 agosto), "senza sorpresa alcuna" della "calamitosa candidatura" presentata dal capo dello Stato per un terzo mandato, definito "illegale ed illegittimo". "Questa decisione oltraggiosa e conflittuale non fa che confermare la nobiltà e la giusta causa della lotta avanguardista che porta avanti l'Fncd dal 3 aprile del 2019", data di formazione della coalizione, si legge nel comunicato. Per gli oppositori "è ormai ovvio anche ai più scettici che Alpha Condé non è altro che la più grande disillusione nella storia politica del nostro paese". (segue) (Res)