Ambiente: Costa a Londra per Conferenza internazionale sul Clima

- Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa si recherà oggi nel Regno Unito per una serie di incontri diplomatici che segnano l’inizio ufficiale dei preparativi per la 26esima Conferenza internazionale delle parti (Cop) della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. "Si tratta del mio primo viaggio all’estero dopo il lockdown – dichiara il ministro in una nota –. Ricordo che la Conferenza sul clima avrebbe dovuto svolgersi quest’anno, ma il Covid ci ha costretto a rinviarla al 2021. La conferenza si terrà Glasgow a novembre del prossimo anno e l’Italia è il Paese co-organizzatore insieme al Regno unito. Inoltre, il nostro Paese ospiterà due momenti preparatori molto importanti nel settembre del prossimo anno a Milano: la PreCop, dove si negozieranno gli accordi che saranno poi ratificati a Glasgow, e la Yout4Climate, la prima conferenza mondiale dei giovani sul clima, evento quest'ultimo che l’Italia ha proposto alle Nazioni unite ed è stato accettato. Per la prima volta i giovani come Greta avranno la possibilità di esprimere la propria posizione in maniera formale come fossero uno Stato sovrano, la Nazione dei giovani”. (segue) (Com)