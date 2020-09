Ambiente: Costa a Londra per Conferenza internazionale sul Clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli incontri, che si protrarranno fino a sabato 5 settembre, il ministro dell’Ambiente incontrerà, fra gli altri, Alok Sharma, Presidente di Cop 26 e ministro per le Attività produttive del Regno Unito, e Lord Zac Goldsmith, Sottosegretario presso i Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo internazionale e degli affari esteri. “La Cop 26 – spiega ancora il ministro – avrà il compito di alzare l’asticella dell’ambizione. Ci rimane poco tempo per salvare il clima del Pianeta e i prossimi dieci saranno decisivi. Per questo, la Conferenza del 2021 è per molti aspetti la più importante e dobbiamo fare ogni sforzo possibile perché siano prese le giuste decisioni. Come co-organizzatori ci spetta un ruolo da centravanti, in un momento storico come quello del post-Covid, che rende tutto più complesso ma anche più necessario”. (Com)