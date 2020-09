Grecia: ministro Turismo rassicura Londra sulla diffusione del coronavirus, "contagi sotto controllo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco sta facendo il possibile per far sì che il paese resti una meta attrattiva per i turisti britannici grazie ad un basso rischio di contagio da coronavirus. Lo ha detto il ministro del Turismo greco, Haris Theocharis, nel tentativo di rassicurare le autorità britanniche sulla situazione epidemiologica in Grecia. "Stiamo prendendo misure specifiche quando emergono focolai. Le misure attivate negli ultimi giorni, tra cui il tracciamento dei contagi, stanno funzionando", ha dichiarato Theocharis al programma radiofonico "Today" dell'emittente britannica "Bbc". Il ministro ha infine sostenuto che in termini di densità abitativa il numero di casi in Grecia è al di sotto della media europea e della soglia di venti casi ogni 100 mila abitanti su ogni settimana: limite oltre il quale le autorità britanniche fanno scattare le restrizioni. (Gra)