Cina: Mongolia interna, polizia offre ricompense a chi fornisce informazioni su manifestanti ricercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia cinese sta offrendo ricompense in denaro alla popolazione mongola per individuare più di 100 persone che hanno partecipato alle manifestazioni si sono tenute in Mongolia interna, regione autonoma della Cina settentrionale, all'inizio di questa settimana. I ricercati sono scesi in piazza per protestare contro la decisione del governo centrale di introdurre la lingua cinese in alcune materie del percorso scolastico. L'ufficio di polizia di Tongliao, una città nella regione autonoma al confine con Mongolia e Russia, ha diffuso foto e descrizioni sul social network cinese "WeChat" di 129 persone accusate di aver causato disordine pubblico. Secondo un avviso diffuso dalle autorità locali, inoltre, un uomo è ricercato dalla polizia perché stato accusato di aver infranto i cordoni di polizia lunedì in una zona della città. Tutti gli avvisi garantiscono un premio in denaro di mille yuan (circa 200 euro) per chiunque fornisca informazioni affidabili sulla identità dei ricercati. Secondo i media cinesi, il cambiamento di politica nella Mongolia interna significa che tutte le scuole delle minoranze etniche nella regione saranno tenute a insegnare materie fondamentali in mandarino anziché in mongolo, sull'esempio di iniziative simili in Tibet e Xinjiang volte ad assimilare le minoranze locali nella popolazione cinese, in cui il gruppo etnico dominante è quello han. Per questo, tra il 31 agosto e il primo settembre sono scoppiate proteste di massa in tutta la regione, con centinaia di genitori e studenti che hanno affrontato la polizia, mentre migliaia di studenti hanno boicottato le classi.(Cip)